Мюнхен, Германия, , 16:41 — REGNUM Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик одобрил очередную попытку оформить трансфер немецкого вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает портал Sport Bild.

Сане по-прежнему остается приоритетной целью «Баварии» в ближайшее трансферное окно, несмотря на несколько неудачных попыток. «Манчестер Сити» собирается выручить наибольшую сумму за травмированного игрока. Прежние предложения «баварцев» не устроили руководство «горожан».

Отметим, что «мюнхенцы» также рассматривают вариант покупки форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, однако руководство команды не видит надобности в трансфере футболиста. Главным претендентом на игрока является «Ливерпуль», который уже делал несколько запросов о переходе немца в стан «красных».