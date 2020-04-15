Москва, 15 апреля 2020, 16:30 — REGNUM Позиция Олимпийского комитета России по делу о лишении РУСАДА статуса соответствия международному кодексу будет представлена в Спортивном арбитражном суде до конца месяца, сообщил 15 апреля журналистам президент комитета Станислав Поздняков.
По словам главы ОКР, в CAS по отношению к России настроение во многом положительно. Он отметил, что российский комитет смотрит на это дело «со сдержанным оптимизмом».
Напомним, CAS рассматривает вопрос о лишении РУСАДА статуса соответствия из-за вскрывшихся, как утверждает WADA, манипуляций с базой данных московской лаборатории. ОКР является третьей стороной в этом процессе (одна сторона — WADA, другая — РУСАДА).
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