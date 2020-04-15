Челябинск, , 16:14 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги челябянский «Трактор» подписал соглашение с чешским голкипером Романом Виллом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Контракт будет рассчитан на два года.

Сообщается, что чешский вратарь шведского «Рёгле» заменит ушедшего Станислава Галимова.

В рамках прошедшего сезона 27-летний Роман Вилл принял участие в 34 матчах чемпионата Швеции, в среднем пропуская 2,12 шайбы за встречу. Также в этом году Вилл защищал ворота сборной Чехии в Евротуре.

Отметим, что в активе Вилла имеется один сыгранный матч в Национальной хоккейной лиге. В сезоне 2014−2015 годов чех примерил форму «Колорадо Эвеланш».