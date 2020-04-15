Чебоксары, 15 апреля 2020, 15:49 — REGNUM В Чувашии планируют сделать бесплатным посещение спортивных учреждений для лиц старшего возраста. Данный вопрос был обсуждён на встрече врио главы республики Олега Николаева с исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Василием Петровым.
Глава спортивного ведомства представил концепцию развития физической культуры и спорта в регионе на ближайшие пять лет. Она разработана с учётом регионального проекта «Спорт — норма жизни». В числе ключевых направлений — мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом. В том числе было предложено сделать бесплатным посещение спортивных учреждений для пожилых людей.
Олег Николаев это предложение поддержал.
По данным минспорта Чувашии, в 2018 году свыше 511 тыс. жителей республики систематически занимались физкультурой, доля вовлечённости в занятия спортом увеличилась с 41,8% до 44,8% «в численности граждан категории возраста 3 — 79 лет». В планах — доведение данного показателя до 55%.