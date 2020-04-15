Москва, , 14:46 — REGNUM Российский боксёр Мурат Гассиев заявил, что не думал о завершении карьеры. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.

«Единственная мысль, которая приходила в голову, — это поскорее вернуться, провести бой и радовать своих болельщиков», — сказал Гассиев.

Напомним, последний бой он провёл с украинским боксёром Александром Усиком в июле 2018 года. Тогда он проиграл ему в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) единогласным решением судей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гассиев заявил, что хочет провести бой-реванш с Усиком.

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