Киев, , 14:45 — REGNUM Украинские футболисты Александр Зинченко и Евгений Коноплянка победили спортсменов из Польши в шоу-матче по игре FIFA 20. Об этом 15 апреля сообщает сайт gameinside.ua.

Дуэту Зинченко и Коноплянки удалось одержать победу со счётом 8:6. Их противниками в шоу-матче были Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Напомним, FIFA 20 — это популярный футбольный симулятор от компании Electronic Arts. Релиз игры состоялся в сентябре 2019 года.

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