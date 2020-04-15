Ньон, Швейцария, , 14:31 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает рассмотрение вопросов, относящихся к организации чемпионата Европы — 2020. Об этом 15 апреля сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Предусматривается, что Евро-2020 пройдёт в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с тем же графиком матчей и в тех же принимающих городах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что УЕФА обсуждает с городами-хозяевами все вопросы, которые связаны с переносом чемпионата на 2021 год. Расписание матчей пока официально не утверждено.

Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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