Москва, , 13:01 — REGNUM Постановление об увеличении числа заместителей министра спорта с шести до семи подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 15 апреля сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в январе министром спорта стал Олег Матыцин. 12 февраля Мишустин увеличил число заместителей главы ведомства с пяти до шести.

Сейчас заместителями главы Минспорта являются Азат Кадыров (первый заместитель), Ксения Машкова (статс-секретарь — заместитель), а также Одес Байсултанов, Павел Новиков, Марина Томилова и Игорь Сидоркевич.

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