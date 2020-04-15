Москва, , 12:50 — REGNUM После заражения коронавирусом выздоровел тренер сборной России по боксу Антон Кадушин. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.

«Я спросил по результату мазка, мне сказали, что результата нет, значит, анализ отрицательный. Если анализ положительный, то сразу же приходят данные о пациенте», — сказал Кадушин.

Он добавил, что в ближайшее время к нему придет терапевт и напишет справку о том, что он официально выписан.

Напомним, Кадушин заразился коронавирусом в марте, когда возвращался с олимпийского отборочного турнира в Лондоне. Позже стало известно, что на турнире заразились боксеры и тренеры сборной Турции и Хорватии.

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