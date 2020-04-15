Армавир, Краснодарский край, , 12:38 — REGNUM Клуб «Армавир» прекращает участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом 15 апреля заявил президент клуба Валентин Климко, сообщается на сайте команды.

По словам Климко, владелец клуба Джеван Челоянц принял решение снять «Армавир» с розыгрыша ФНЛ.

Это связано с тем, что клуб не может выполнить условия лицензирования на следующий сезон, а также из-за непредсказуемой ситуации с продолжением нынешнего сезона ФНЛ.

«На этот момент мы делаем всё, чтобы «Армавир» продолжал существование в профессиональном футболе. Вероятно, новый сезон клуб начнёт в ПФЛ», — добавил Климко.

Напомним, «Армавир» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. В в 27 матчах команда набрала 30 очков.