Лондон, , 12:02 — REGNUM Рейтинг лучших российских футболистов, которые играли в Английской премьер-лиге (АПЛ) составил телеканал beIN Sports.

Первое место в списке занял Андрей Канчельскис, который с 1991 по 1995 год выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал двукратным чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и дважды — Суперкубок Англии.

Кроме того, в Англии Канчельскис защищал также цвета «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона».

Второе место в списке beIN Sports занял Андрей Аршавин («Арсенал»). Замкнул тройку Алексей Смертин, игравший за «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм».

На четвёртое место лучших российских игроков АПЛ поставили Романа Павлюченко («Тоттенхэм»), пятым стал Юрий Жирков («Челси»).