Мадрид, , 09:51 — REGNUM В подделке документов подозревается президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Об этом 14 апреля сообщает испанское издание ABC.

По информации издания, Рубиалес в декабре 2019 года пытался вписать 19 человек, не связанных с RFEF, в список чрезвычайного общего собрания организации.

Отмечается, что новые члены собрания получили бы право голоса на выборах президента RFEF. Таким образом, Рубиалес хотел обеспечить себе преимущество.

Добавим, что Рубиалесу занимает пост президента RFEF с мая 2018 года.

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