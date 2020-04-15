Москва, , 09:43 — REGNUM Проект соглашения с регионами разработало Министерство спорта России. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на основе соглашения будет внедрён механизм согласования кандидатов на должность региональных руководителей в области физкультуры и спорта.

Также соглашение предусматривает совместную реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Кроме того, в проект предусматривает координацию в таких сферах деятельности, как противодействие допингу, экономическое стимулирование регионов для развития физкультуры и спорта, а также импортозамещение в спортивной индустрии.

Читайте также: Матыцин: Россия будет готова принять перенесённые международные турниры