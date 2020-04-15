Ставрополь, , 09:34 — REGNUM Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпионат» достроили в поселке Солнечнодольске в Ставропольском крае. Он стал первым спорткомплексом в этом населенном пункте, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе главы региона.

Площадь учреждения составляет 1,4 тыс. кв. м. В нем имеются площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол и теннис. Планируется, что здесь регулярно будут заниматься до 500 человек, как взрослые, так и дети. Ранее солнечнодольские спортивные секции проводили занятия на базе спортзалов местных школ.

Новый спорткомплекс возведен в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта за счет регионального бюджета и внебюджетных средств. Официальное открытие объекта состоится после снятия на Ставрополье режима полной самоизоляции.