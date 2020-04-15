Лас-Вегас, США, , 09:03 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) планирует провести турнир в мае на частном острове. Об этом 15 апреля сообщает телеканал ESPN.

Глава UFC Дэна Уайт заявил, что турнир пройдёт на «острове боёв», отказавшись называть точное место проведения турнира. По его словам, остров будет готов к проведению турнира в мае.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса UFC отменил турниры, которые были намечены на 21 и 28 марта, 11 и 18 апреля. Отменился, в том числе, и бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Позже российского бойца заменил Джастин Гейджи.

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