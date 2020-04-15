Москва, , 08:25 — REGNUM Фильм о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине выпустит русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 апреля сообщается на сайте лиги.

Полная версия фильма выйдет 17 апреля. Сейчас на сайте представлен трейлер.

Напомним, Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Он является восьмым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 706 голов. Он восемь раз выигрывал приз «Морис Ришар Трофи».

В составе сборной России Овечкин сыграл 106 матчей, в которых набрал 79 (45 + 34) очков, и стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

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