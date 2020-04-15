Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Спортивные матчи 14-летней давности — не лучший способ развлечь жителей Соединённых Штатов во время пандемии, объявленной из-за распространения коронавируса, заявил 14 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мне надоело смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Хотя, честно говоря, времени на просмотр у меня практически нет», — сказал американский лидер.

Он добавил, что власти США должны возобновить проведение спортивных соревнований. «Нам нужно вернуть наш спорт», — сказал Трамп.

По его словам, в ближайшее время консультации по этому вопросу пройдут с руководителями НХЛ, НБА, других спортивных организаций.

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