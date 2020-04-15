Пекин, , 03:26 — REGNUM Игрок китайской национальной футбольной команды Guangzhou Evergrande Юй Ханьчао был уволен Китайской Суперлигой, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Команда, являющаяся двукратным чемпионом Азии, анонсировало увольнение Юя на официальном сайте. Отмечается, что игрок серьезно нарушил нормы и правила, за что и был изгнан из клуба.

Юй был задержан полицией Гуанчжоу после того, как незаконно подменил номерной знак автомобиля. По правилам клуба Guangzhou Evergrande, всякий игрок, нарушающий закон, будет исключен из него.

Юй, которому сейчас 33 года попал в национальную сборную в 2009 году. В 2014 году он перешел из команды Dalian Arbin в Guangzhou Evergrande.