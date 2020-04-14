Вашингтон, 14 апреля 2020, 23:43 — REGNUM 14 апреля в рамках финала нижней сетки онлайн-турнира Flashpoint 1 встретились коллективы HAVU и Cloud9. Игра завершилась победой финнов со счетом 2:0 на картах Nuke (16:11) и Vertigo (16:8).
MVP встречи был признан 24-летний финский киберспортсмен Олли «sLowi» Питканен, набравший статистику 48−32. Средний урон игрока за раунд составил 101,9 единицы.
Это поражение стало для Cloud9 третьим за последние пять игр. После этого поражения Cloud9 вылетели с турнира, заняв на нем 4-е место.