Тегеран, , 08:20 — REGNUM Двухкратная иранская чемпионка Фереште Карими присоединилась к кампании BreakTheChain Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по борьбе с пандемией коронавируса, также известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Последними спортсменами, присоединившимися к этой кампании, являются кореец Ли Чон Ен, Махди Аль-Хумайдан из Бахрейна и иранка Фереште Карими. Задачей кампании является успешное распространение руководящих принципов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по всему миру.

По словам Карими, это первый раз, когда люди всего мира столкнулись с такого уровня угрозой, заставившей волноваться международное сообщество. Спортсменка призвала к тому, чтобы все мыли руки, держались на безопасном расстоянии друг от друга и оставались дома.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 48 129 человек из общего числа 74 877 инфицированных коронавирусом (COVID-19) выздоровели, при этом 4683 человека погибли.