Магнитогорск, Челябинская область, , 19:37 — REGNUM 33-летний защитник магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков может покинуть команду, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, игроку собираются предложить работу в тренерском штабе команды, возглавляемом Ильей Воробьевым.

Контракт Бирюкова с окладом в размере 65 миллионов рублей за год истекает в конце следующего сезона. Защитник выступает за «Магнитку» на протяжение всей своей карьеры.

В рамках прошедшего сезона Бирюков принял участие в 49 матчах чемпионата, набрав 2 (1+1) очка за результативность.