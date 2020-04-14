Москва, , 19:16 — REGNUM Согласно информации портала «Чемпионат», финский нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря сменит клубную прописку.

Новым пристанищем форварда станет московский «Спартак», с которым будет подписан однолетний контракт. Отметим, что «Спартак» выиграл конкуренцию за хоккеиста у московского «Динамо», которое рассчитывало задействовать игрока в одном звене с Пулккиненом.

В рамках прошедшего чемпионата Лехтеря принял участие в 51 матча за «армейцев с берегов Невы», отличившись 30 (15+15) результативными баллами при показателе полезности «+4».