Оттава, , 19:00 — REGNUM Нападающий Крис Верстиг объявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Верстиг дважды в своей карьере становился обладателем Кубка Стэнли, оба раза в составе «Чикаго Блэкхокс». В НХЛ форвард успел сыграть за «Торонто Мейпл Лифс», «Филадельфию Флайерз», «Калгари Флеймз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Флориду Пантерз».

Также Верстиг является бывшим игроком «Авангарда». В сезоне 2018−2019 годов он провел за команду 11 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.