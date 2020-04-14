Рига, , 18:42 — REGNUM Голкипер рижского «Динамо» Александр Салак опроверг слова своего агента Игоря Парашкина, который сообщил об уходе своего клиента из клуба.

«Я бываю шокирован тем, что пишут в СМИ. Понятия не имею, что сказал Игорь Парашкин, но я никогда не говорил, что покину Ригу», — сообщил Салак в своем Инстраграм-аккаунте.

Напомним, что ранее агент игрока уверенно заявил о том, что голкипер покинет рижское «Динамо» по окончании сезона. Контракт Салака рассчитан до 30 апреля 2020 года.

В этом сезоне вратарь сыграл 32 матча регулярного чемпионата, одержав в них только 8 побед, пропуская в среднем 2,52 шайбы за встречу.

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