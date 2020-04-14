Милан, Италия, , 17:23 — REGNUM «Барселона» по-прежнему нацелена усилить свой состав 22-летним форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Согласно информации портала La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не готов расставаться с форвардом. Сообщается, что «нерадзурри» согласятся на сделку только в том случае, если «каталонцы» будут готовы предложить взамен на Мартинеса Антуана Гризманна.

Напомним, что отступные Мартинеса, прописанные в его контракте, ровняются 111 миллионам евро.

По данным портала Marca, «Интер» хочет, чтобы «Барселона» начала переговоры. При этом «каталонцы» не планировали расставаться с Гризманном, его отступные составляют 120 миллионов евро.