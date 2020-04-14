Нур-Султан, , 16:59 — REGNUM Согласно сообщениям телеграм-канала «Хоккей без зрителей», Сергей Зубов может стать главным тренером «Барыса» в следующем сезоне.

По данным источника, руководство «Барыса» рассматривает кандидатуру Зубова на пост наставника команды. Сергей Зубов возглавлял «Сочи» с 2017 по 2019 год.

Напомним, что клуб покинул специалист Андрей Скабелка. 49-летний белорус не смог договорится с руководством казахстанского клуба о новом контракте.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера «Барыса» является Андрей Сидоренко, в прошлом году возглавлявший минское «Динамо».

В этом сезоне «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, набрав 84 очка за 62 матча чемпионата.

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