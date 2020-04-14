Рим, , 16:41 — REGNUM Римский «Лацио» включил российского нападающего «Зенита» Артема Дзюба в список своих трансферных интересов. Портал La Gazzete dello сообщает, что форвард может перейти в итальянский клуб уже этим летом.

Также «Лацио» рассматривает варианты приобретения нападающих «Челси» Педро и Оливье Жиру. Их контракты истекают этим летом.

Срок действия соглашения 33-летнего форварда с «Зенитом» также заканчивается ближайшим летом. Дзюба перешел в петербургский клуб в 2015 году.

В рамках этого сезона Дзюба зарекомендовал себя в роли плеймейкера и на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ. На его счету 13 голов и 10 голевых передачах в 21 матче чемпионата России.

В Лиге чемпионов Артем Дзюба принял участие во всех матчах группового этапа, записав на свой счет два мяча и одну передачу.