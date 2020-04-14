Москва, , 16:13 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА подписал новое соглашение с нападающим Константином Окуловым, сообщает официальный сайт московского клуба.

Действие нового контракта будет рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В этом сезоне Окулов провел за «армейцев» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 38 (17+21) очков. В плей-офф форвард принял участие в трех встречах и отдал одну голевую передачу.

Константин Окулов присоединился к ЦСКА в сезоне 2017−2018 годов, перейдя из «Сибири». Всего в КХЛ 25-летний игрок провел 282 встречи, в которых отличился 142 (71+71) результативными очками.