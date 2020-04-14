Москва, , 15:37 — REGNUM Участие в сезоне 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердили все клубы, кроме владивостокского «Адмирала». Об этом 14 апреля заявил президент КХЛ Алексей Морозов, сообщает пресс-служба лиги.

«К сожалению, объявил о своём неучастии «Адмирал». С остальными клубами мы общались — все подтвердили свое участие», — сказал Морозов.

Теперь в регулярном чемпионате сыграют 23 клуба. В настоящее время лига работает над структурой нового сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля правительство Приморского края сообщило, что «Адмирал» не будет участвовать в сезоне 2020/21 КХЛ. Причиной стала остановка финансирования, связанная с ситуацией с коронавирусом.

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