Париж, , 14:18 — REGNUM Велогонка «Тур де Франс» будет перенесена неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 апреля сообщает L’Equipe.

Отмечается, что перенос соревнований связан с решением властей Франции о запрете проведения массовых мероприятий до середины июля.

Первоначально планировалось, что «Тур де Франс» состоится с 27 июня по 19 июля 2020 года. После этого сообщалось, что гонка может быть перенесена на август.

Читайте ранее в этом сюжете: Велогонка «Тур де Франс» может состояться в августе из-за коронавируса