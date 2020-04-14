Цюрих, Швейцария, , 11:22 — REGNUM Проведение международных матчей может возобновиться не ранее 2021 года. Об этом 14 апреля заявил вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни, сообщает AP News.

По его словам, международные игры могут вновь пройти не раньше 2021 года, потому что командам надо дать время доиграть внутренние чемпионаты.

«Я считаю, что отечественный футбол является приоритетом. Сентябрь всё ещё в планах, но я не уверен в этом, поскольку сейчас всё меняется», — сказал Монтальяни.

Он добавил, что могут возникнуть проблемы с пересечением международных границ.

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