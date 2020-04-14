Ньон, Швейцария, , 11:15 — REGNUM Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадии ¼ и ½ финала будут проведены формате одной игры на нейтральном поле. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации издания, к такому соглашению пришли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA).

Отмечается, что матчи еврокубков будут проведены в августе после завершения сезона в национальных чемпионатах. Новый сезон предполагается начать в сентябре.

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