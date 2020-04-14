Лондон, , 11:00 — REGNUM В Англии могут возобновить футбольный сезон 6 июня. Об этом 14 апреля сообщает ESPN.

Отмечается, что Английская премьер-лига (АПЛ) и другие лиги Англии ориентируются на 6 июня как на дату возобновления прерванного из-за пандемии коронавируса сезона.

Вероятнее всего, оставшиеся матчи пройдут при закрытых трибунах. Клубам предстоит пройти трёхнедельную подготовку до возобновления сезона.

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