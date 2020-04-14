Генуя, Италия, 14 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В итальянском футбольном клубе «Сампдория» все игроки, ранее заразившиеся коронавирусом, вылечились. Об этом 13 апреля заявил главный тренер клуба Клаудио Раньери, сообщает Football Italia.
«Все наши игроки излечились», — сказал Раньери.
Первым футболистом «Сампдории», заразившимся коронавирусом, был форвард Маноло Габбьядини. Впоследствии вирус было выявлен у шести его одноклубников. В конце марта Габбьядини заявил, что его новый тест оказался отрицательным.
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