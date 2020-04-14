Ливерпуль, Великобритания, , 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, «Ливерпуль» может включиться в борьбу за Мбаппе и начать переговоры, если Мане перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Мане стал одной из главных трансферных целей «Реала».

В сезоне 2019/20 Мбаппе сыграл 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач. В Лиге чемпионов на его счету пять голов в семи матчах.

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