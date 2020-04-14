Барселона, Испания, , 09:52 — REGNUM «Барселона» планирует подать в суд на своего бывшего вице-президента Эмили Русо, который заявил о коррупции в клубе. Об этом 13 апреля сообщается на сайте команды.

«Совет директоров категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупционные, и намерен подать иск в суд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб не намерен мириться с обвинениями, наносящими ущерб его имиджу. Иск будет направлен на защиту репутации клуба и его работников.

Напомним, 10 апреля стало известно, что из «Барселоны» уволились шесть членов совета директоров, среди которых был Русо. Он после этого заявил, что кто-то из руководства клуба причастен к воровству денег из клубной казны.

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