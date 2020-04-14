Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Возобновление сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не зависит от желания её руководства и игроков. Об этом 14 апреля заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, сообщает пресс-служба организации.

«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет абсолютно никакого контроля, потому что речь идёт о всеобщем здоровье», — сказал Беттмэн

Он добавил, что пока нет понимания, когда люди смогут собираться вместе. Причём речь идет не о болельщиках, а о том, чтобы хоккеисты собрались для тренировок.

По его словам, НХЛ должна быть готова ко всем вариантам возобновления сезона, в том числе к тем, которые сейчас кажутся нереалистичными.

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