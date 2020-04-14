Цюрих, Швейцария, , 08:59 — REGNUM Пандемия коронавируса может повлиять на подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом 13 апреля заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд, сообщает портал Inside the Games.

«МОК должен учитывать последствия того, что пандемия может повлиять на подготовку не только к Олимпиаде в Токио, но и к Играм в Пекине», — сказал Паунд.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее летняя Олимпиада в Токио была перенесена в 2020 на 2021 год.