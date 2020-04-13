Мюнхен, Германия, , 19:56 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» не хочет продавать своего вингера Кингсли Комана в «Барселону», сообщает немецкий портал Sport Bild.

Согласно информации портала, руководство «Баварии» рассчитывает на форварда в следующем сезоне.

Напомним, что ранее «Барселона» объявила о своей заинтересованности 23-летним французом и расценивала его, как достойную альтернативу форварду «ПСЖ» Неймару и Лаутаро Мартинесу из «Интера».

Коман является игроком «Баварии» с лета 2015 года, когда француз перешел на правах аренды из туринского «Ювентуса» за 7 миллионов евро. В 2017 году «баварцы» выкупили права на игрока за 21 миллион евро.

В этом сезоне Коман сыграл 15 матчей в чемпионате Германии, отличившись одной голевой передачей и двумя забитыми мячами.

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