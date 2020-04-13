Казань, , 19:37 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Виктором Тихоновым, сообщается на официальном портале «казанцев». Новый контракт будет рассчитан на один сезон.

Напомним, что Тихонов начинал прошедший сезон в составе петербургского СКА, проведя за него всего 9 матчей, набрав в них 1 (0+1) очко. В ноябре форвард перешел в «Ак Барс», где повысил свой результативность, набрав 11 (6+5) в 27 матчах регулярного чемпионата.

Сезон КХЛ был досрочно завершен без объявления чемпиона в связи с пандемией коронавируса.