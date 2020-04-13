Лондон, , 19:23 — REGNUM Мадридский «Реал» сделал запрос в лондонский «Арсенал» по трансферу форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, информирует портал France Football.

По данным портала, Габоне согласится на переход в «королевский» клуб, если «Арсенал» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам первенства Англии. Лондонский клуб занимает девятую строчке в турнирной таблице АПЛ. В ином случае руководству «Арсенала» нужно будет предложить габонцу контракт с повышенной зарплатой или отпустить игрока бесплатно после окончания его нынешнего контракта, действия которого истекает следующим летом.

В этом сезоне Обамеянг провел 26 матчей в составе «канониров» и набрал 19 (17+2) очков по системе «гол+пас».

Габоне присоединился к «Арсеналу» зимой 2018 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро.