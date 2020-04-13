Ашхабад, , 19:07 — REGNUM Невзирая разгоревшуюся во всем мире пандемию коронавирусной инфекции, власти Туркмении приняли решение возобновить с 19 апреля 2020 года футбольный сезон, передает «Азатлык».

При этом болельщикам разрешат посещать футбольные матчи.

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Отмечается, что, несмотря на пандемию коронавируса, помимо Туркмении футбольные соревнования также продолжаются еще в четырех странах — в Белоруссии, в Таджикистане, в Никарагуа и в Бурунди.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальной информации туркменских властей, в Туркмении до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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