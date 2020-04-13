Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Руководство петербургского СКА собирается обменять форварда Илью Каблукова в один из московских клубов, сообщает портал «Чемпионат».

По данным источника, контракт чемпиона ОИ-2018 с «армейцами» заканчивается 30 апреля 2022 года. Сообщается, что главными претендентами на форварда являются московские «Динамо» и «Спартак».

Хоккеист удерживает за собой исторический для КХЛ рекорд. Его безголевая серия насчитывает уже 91 матч. Последний раз Каблуков забивал 14 ноября 2018 года.

В этом сезоне за 48 матчей в составе СКА Каблуков набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «+5».

Всего в КХЛ форвард сыграл 705 матчей, отличившись 145 (47+98) очками.