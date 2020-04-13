Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Баскетболист Джереми Лин пожертвовал 500 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом организации Direct Relief and Feeding America, которая противостоит последствиям пандемии. Об этом сообщил портал The Players' Tribune.

Напомним, что ранее Лин также содействовал в борьбе с вирусом, перечислив более миллиона китайских юаней на закупку медицинского оборудования в городе Ухане, ставший первым очагом заражения.

На данный момент регулярный чемпионат НБА приостановлен на неопределенный срок. Форвард «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19, что стало причиной паузы.