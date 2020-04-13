Нур-Султан, , 18:19 — REGNUM Андрей Сидоренко может стать новым наставником «Барыса», сообщает агент Шуми Бабаев. Напомним, что ранее 60-летний специалист возглавлял минское «Динамо».

«Мы не можем точно сказать, кто будет главным тренером «Барыса». Я слышал такие версию, что волосы на голове дыбом встают. Я слышал версию, мне сказали, что главным тренером будет Андрей Сидоренко», — сказал Бабаев в эфире «Спорт-Экспресса».

Ранее стало известно, что пост главного тренера казахстанской команды покинет Андрей Скабелка. Специалист не смог договорится об условиях нового контракта с руководством «Барыса».