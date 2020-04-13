Барселона, Испания, , 18:00 — REGNUM Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич высказался по поводу слухов об его уходе из клуба.

«Я сам решу, за кого буду выступать. Я не мешок картошки, с которым делают все, что угодно. Я хочу быть в том клубе, где меня будут любить, уважать и нуждаться во мне. Если это будет здесь, я буду счастлив, если нет — я сам решу, куда мне уйти», — цитирует хорватского хавбека портал Mundo Deportivo.

В этом сезоне Ракитич провел 21 матч за «Барсу» и отличился тремя голевыми передачами.