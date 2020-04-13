Кемерово, , 17:46 — REGNUM Несмотря на непростую ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса, чемпионат мира по парашютному спорту не отменяется и не переносится. Он пройдёт в Кузбассе в августе 2020 года. Участие в нём примут представители 30 стран. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Предварительная регистрация завершилась 9 апреля.«Организационный комитет по подготовке и проведению мондиаля работает полным ходом, — прокомментировал ситуацию президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш. — Мы понимаем, что основная наша задача — это обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. На данный момент оснований для отмены нет. Мы надеемся на благоприятный вариант развития событий».

Он уточнил, что сейчас совместно с правительством ККузбасса, Министерством спорта РФ проходят межведомственные совещания и консультации. Также активно ведётся работа с международной федерацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранееАндрей Барабаш сообщал, что чемпионат мира по парашютному спорту в пройдёт в Кузбассе в назначенное время, несмотря на последние заявления WADA.

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