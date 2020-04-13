Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Нападающий петербургского СКА Антон Бурдасов собирается сыграть в Национальной хоккейной лиге в следующем сезоне, сообщает агент игрока Шуми Бабаев.

«Бурдасов может подписать контракт с клубом из НХЛ, но из-за его семьи это ситуация 50 на 50. Мы будем говорить с клубами НХЛ и с руководством СКА.

Сейчас мы находимся на стадии переговоров с представителями СКА о новом контракте, чтобы Бурдасов мог сыграть на следующей Олимпиаде в 2022 году. Это определяющий фактор в его решении», — написал Бабаев в своем твиттере.

В рамках прошедшего сезона Бурдасов принял участие в 31 матче чемпионата и набрал 14 (9+5) очков при показателе полезности «+14».