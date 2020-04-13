Казань, , 17:22 — REGNUM Форвард казанского «Ак Барса» Михаил Фисенко близок к возвращению в «Авангард», об этом сообщает агент игрока Шуми Бабаев.

Представители «омичей» рассчитывают, что игрок присоединиться к команде по истечении контракта с «Ак Барсом» 30 апреля.

При этом не исключается, что «казанцы» решат подписать новое соглашение с Фисенко, который в этом сезоне набрал 13 (7+6) очков за 40 матчей чемпионата КХЛ.

29-летний форвард провел два полноценных сезона за «Авангард», а в сезоне 2018−2019 годов добрался до финала Кубка Гагарина, но уступил московскому ЦСКА.