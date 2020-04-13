Уфа, , 16:59 — REGNUM «Салават Юлаев» согласовал новый контракт с нападающим Ильей Барановым, сообщает портал «ГорОбзор.ру». Соглашение будет рассчитано на два года.

В ближайшее время о подписании нового контракта с Барановым будет объявлено официально на сайте уфимского клуба.

В рамках прошедшего сезона форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отличившись 4 (1+3) очками.

Основную часть сезона 24-летний игрок провел в ВХЛ, проведя 30 игр. На его счету 24 (11+13) балла и «+6» в строке показателя полезности.